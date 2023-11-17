DHA
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, saat sabah 05.00 sıralarında seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, aracı kenara çekerek canını zor kurtardı.
Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sararken, sürücü ekiplere haber verdi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
İnceleme başlatıldı
Olayda yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi ve ilgili ekipler inceleme başlattı.
O anlar kamerada
Yangının söndürülme görüntüleri kameraya yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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