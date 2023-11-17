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İstanbul'da seyir halindeki araç alev alev yandı

İstanbul'da seyir halindeki araç alev alev yandı Sabah saatlerinde otoyol üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, o anlar kameraya yansıdı.