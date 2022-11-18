Ümraniye'de şüpheli şahıslar polis aracına çarparak kaçtı

Uyuşturucu sevkiyatı yaptığına dair bilgi alan ekipler, bir aracın peşine düştü. Şüpheli şahıslar, sıkıştırılınca araç kapılarını kilitleyip polis araçlarına çarparak kaçtı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesi, İnkılap Mahallesi'nde 26 yaşındaki Yasin G. isimli şahsın uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi alan ekipler harekete geçti.

Yasin G. ile F.M. isimli iki şüphelinin bulunduğu otomobil 3 polis otosu tarafından takibe alındı ve çevresi kapatılarak durduruldu.

Toplamda 3 polis aracı ile çevresi kapatılarak durdurulan araçta bulunan iki şahıs otomobilin kapılarını kilitleyerek polise teslim olmadı.

Teslim olmayan şahıslara polis uyarı ateşi açtı

Polisin uyarı amacıyla 2 el ataş açmasına rağmen şahıslar polis araçlarına çarparak olay yerinden kaçtı.

Araç kiralık çıktı

Polisin yaptığı çalışmalar sonucu, şahısların kaçtığı aracın kiralık olduğu belirlendi.

Kiralama şirketinden alınan konum bilgisine göre otomobilin Ümraniyespor Stadı arkasında olduğu bilgisi edinildi ve bunun üzerine adrese giden polis ekipler, otomobili terk edilmiş vaziyette buldu.

8 adet metamfetamin çıktı

Otomobil içerisinde yapılan incelemeler sonucu, araçta 8 adet alüminyum folyo içerisine sarılı metamfetamin maddesi ve kırıntıları görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevresinde incelemelerde bulundu.

İHA'nın haberine göre, şahısların yakalanmasına yönelik polisin çalışması sürüyor.

