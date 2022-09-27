Ümraniye'de sürücüler, yol için yumruklu kavga etti

Ümraniye'de sürücüler, yol için yumruklu kavga etti

İki sürücü arasında çıkan yol kavgasını çevredekiler ayırmaya çalışırken, yumruklu yol kavgası bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

İstanbul Ümraniye'deki Ihlamurluyu Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde dün akşam saatlerinde iki otomobil sürücüsü, yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı.

Otomobillerinden inen sürücüler, yol ortasında birbirleriyle yumruk yumruğa kavga etti. Çevre sakinleri, kavga eden tarafları ayırmak için uzun süre çaba gösterdi.

Mahalle sakinleri ayırmaya çalıştı

Kavga, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, tarafların yumruk yumruğa kavga ettiği ve müdahale edenlerin tarafları ayırmaya çalıştığı görülüyor.

Ümraniye'de sürücüler, yol için yumruklu kavga etti ViDEO













