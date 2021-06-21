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    Ümraniye'de yangın: Anne öldü, oğlu ağır yaralı

    Bir binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangında anne hayatını kaybederken, 7 yaşındaki oğlu ise ağır yaralandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 21.06.2021 - 13:58
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 14:06
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    Ümraniye'de yangın: Anne öldü, oğlu ağır yaralı

    İstanbul’un Ümraniye ilçesi Armağanevler Narlı Sokakta’ki binanın ikinci katında bulunan dairede, saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    Ekipler, daireye girdikten sonra içerde oldukları belirlenen Arzu Rahman Güney ve 7 yaşındaki oğlu Kerem Güney'e ulaştı.

    ANNE ÖLDÜ, OĞLU AĞIR YARALANDI

    Yaralılara olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

    Ümraniye'de özel bir hastaneye kaldırılan Arzu Rahman Güney tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 7 yaşındaki Kerem Güney'in ise yoğum bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

    Ümraniye de yangın: Anne öldü, oğlu ağır yaralı #1

    “CAMDAN GİRMEYE ÇALIŞTILAR, GEÇ OLDU”

    Görgü tanığı Ertaç Aydın, "Bir anne ile çocuğu vardı. Çocuk ve kadına müdahale sırasında çok uğraştılar." dedi.

    Tuncay Kurulay ise "Çıktığımızda üst katımızın yandığını gördük. 'İçerde insan var mı ?' diye bize sordular. Bilmiyoruz dedik. Kapıyı kıracaklarına camdan girmeye çalıştılar. Haliyle geç oldu. 20 dakika sonra da içerden insanları çıkardılar." şeklinde konuştu.

    Ümraniye de yangın: Anne öldü, oğlu ağır yaralı #2

    EVDEN KAVGA SESLERİ YÜKSELDİ

    Öte yandan olayda hayatını kaybeden Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasında olduğu, sabah saatlerinde de evden kavga seslerinin yükseldiği öğrenildi.

    Yangın ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    Ümraniye de yangın: Anne öldü, oğlu ağır yaralı #3

    Ümraniye de yangın: Anne öldü, oğlu ağır yaralı #4

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