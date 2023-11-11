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Ümraniye'de yolcu otobüsü otomobile ve yayaya çarptı: 2 yaralı

Ümraniye'de yolcu otobüsü otomobile ve yayaya çarptı: 2 yaralı Otogardan çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü cadde üzerindeki otomobile ve yayaya çarptı. Freni tutmayan otobüs otomobili refüje fırlatarak karşı yola geçti. Yaşanılan kazada otomobil şoförü ve yaya yaralandı.