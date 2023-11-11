Ümraniye'de yolcu otobüsü otomobile ve yayaya çarptı: 2 yaralı

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Barbaros Caddesi ile Turgut Özel Bulvarı kesişiminde şehirler arası yolcu otobüsü şoförü Orhan Yıldız idaresindeki otobüs, terminalden yolcu alıp çıkış yaptığı sırada freni takıldı.
Otobüs, cadde üzerinde seyir halindeki Fahrettin Karataş idaresindeki otomobile çarparak orta refüje çıkartı.
Aydınlatma direğine çarptı
Savrulan otobüs yolun karşısına bulunan aydınlatma direğine çarparak durdu.
İki kişi yaralandı
Kazada otomobil sürücüsü Fahrettin Karataş ve cadde üzerinde yaya olarak ilerleyen Nuri Tangal yaralandı.
Kazanın ardından otobüste bulunan yolcular başka bir otobüse alınarak yollarına devam etti.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.
Orta refüjde askıda kalan otomobil olay yerine gelen çekici ile refüjden alındı.
Ekiplerin çalışması sürüyor
Kaza sonrası yolcu otobüsünden yola dökülen motor yağı ve kaza sonrası refüjde kırılan ağaçların temizlenmesi için yol bakım ekiplerinin çalışmaları sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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