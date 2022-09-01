Petrol
93.07
-2.69%
Euro
18.1545
-0.78%
Dolar
18.2118
0.15%
Altın
994.2
-0.66%
Borsa
3173
0.00%
Bitcoin
365.025
-1.91%
BTXN Coin
4.18
1.21%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    Ümraniye'deki halı sahada tekmeli yumruklu kavga

    Karabekir halı sahasında maç yapan iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tekmelerin havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı.
    • 01.09.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 17:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ümraniye'deki halı sahada tekmeli yumruklu kavga

    İstanbul Ümraniye'de bulunan Karabekir halı sahası çıkışında kavga yaşandı.

    Maç yapan gruplar arasında başlayan tartışma alevlenerek büyüdü.

    Tekme ve yumruk havada uçuştu

    Öfkesine yenik düşen taraflar bir süre sonra birbirlerine tekme ve yumrukla saldırmaya başladı.

    Bir grup kişi birbirlerine saldırırken sahadaki diğer kişiler de kavgayı güçlükle ayırmaya çalıştı.

    Ümraniye'deki halı sahada tekmeli yumruklu kavga VİDEO

    Taraflar güçlükle ayrıldı

    Halı sahada birbirlerine giren şahıslar, beraberindeki diğer kişilerin çabasıyla birbirlerinden ayrıldı.

    Ümraniye deki halı sahada tekmeli yumruklu kavga #1

    Ümraniye deki halı sahada tekmeli yumruklu kavga #2


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Elon Musk'tan Twitter'a yeni mektup
    Teknoloji

    Elon Musk'tan Twitter'a yeni mektup

    Bursa'da zehirlenen 5 yaşındaki Nisanur, karaciğer nakli ile hayata tutundu
    Sağlık

    Bursa'da zehirlenen 5 yaşındaki Nisanur, karaciğer nakli ile hayata tutundu

    Görüş Bildir