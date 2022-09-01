Karabekir halı sahasında maç yapan iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tekmelerin havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı.

İstanbul Ümraniye'de bulunan Karabekir halı sahası çıkışında kavga yaşandı.

Maç yapan gruplar arasında başlayan tartışma alevlenerek büyüdü.

Tekme ve yumruk havada uçuştu

Öfkesine yenik düşen taraflar bir süre sonra birbirlerine tekme ve yumrukla saldırmaya başladı.

Bir grup kişi birbirlerine saldırırken sahadaki diğer kişiler de kavgayı güçlükle ayırmaya çalıştı.

Ümraniye'deki halı sahada tekmeli yumruklu kavga VİDEO



Taraflar güçlükle ayrıldı

Halı sahada birbirlerine giren şahıslar, beraberindeki diğer kişilerin çabasıyla birbirlerinden ayrıldı.