Murat Övüç’ün oğlu Burakcan'a hapis cezası talebi

Trafikteki hareketleriyle dikkat çeken Burakcan Övüç'ün polislere direndiği gerekçesiyle yargılandığı davada savcılık, 7 yıl hapis talep etti.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, geçtiğimiz aylarda trafikte terör estirmişti.

Yolda seyir halindeyken aracının camından silahla havaya kurşun yağdıran Burakcan, birkaç gün sonra ise alkollü bir şekilde trafiğe çıkmıştı.

POLİSLERE DİRENDİ

Olayların ardından gözaltına alınmak istenen Övüç ve üç arkadaşı, polis ekiplerine zorluk çıkarmıştı. Bunun üzerine 4 sanık hakkında, polislere karşı ‘görevini yaptırmamak için direnme’ suçundan dava açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanarak, şüpheli Ahmet Bağrıyanık’ın 'kamu görevlisine hakaret' ve 'görevini yaptırmamak için direnme' suçlarından, şüpheliler Övüç, Alptuğ Kayı ile Ergin Ergin’in ise 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

Övüç ile arkadaşlarının yargılanmasına geçtiğimiz günlerde devam edildi.

Burakcan Övüç trafikte terör estirdi

"SANIKLAR İLE EKİP ARKADAŞLARIMIZ ARASINDA BOĞUŞMA VARDI"

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar Burak Övüç, Ahmet Bağrıyanık, Alptuğ Kayı, Ergin Ergin ve müşteki polis memurları M.P., S.Y., M.G. ile sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki polis memuru M.G., olay tarihinde takviye ekip olarak olay yerine gittiğini söyleyerek, "Biz gittiğimizde sanıklar ile ekip arkadaşlarımız arasında boğuşma vardı. Müdahale ettik, sanıklardan Ahmet Bağrıyanık küfürler etti. Hep birlikte bize direndiler. Ayrıca ‘sizi sürdürürüz, gününüzü göreceksiniz’ gibi tehditlerde bulundular." dedi.

"KELEPÇE TAKAMADIK"

Müşteki polis memuru M.P. beyanında, "Olayın üzerinden uzun zaman geçtiği ve birden fazla olaya müdahale ettiğimiz için detaylarını hatırlamıyorum. Sanıklara kelepçe takmaya çalıştık ancak 4 sanık birden üzerimize saldırdı, bu nedenle takamadık." ifadelerini kullandı.

Müşteki polis memuru S.Y. ise şikayetinin devam ettiğini belirtti.

BURAKCAN'IN 7 YIL HAPSİ İSTENDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Ahmet Bağrıyanık’ın müştekilere karşı hakarette bulunduğu sabit olduğundan 'hakaret' suçundan 2 yıl 1 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını isterken, tüm sanıkların 'kamu görevlisine görevi yaptırmamak içi direnme' suçundan 10 aydan 7 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Müştekilerin beyanlarına katılmadığını söyleyen sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etti.

"KARAKOLA KENDİ ARACIMLA GİTTİM"

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanıklar beraatlarını talep ederken, sanık Övüç savunmasında, "Polis memurlarının beyanlarını kabul etmiyorum. Direnmiş isem beni neden karakola almamışlar? Karakola kendi aracımla gittim, kamera görüntüleri incelenebilir. Suçlamaları kabul etmiyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanıkların avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.







