Ünlü fenomene 8 yıldır birlikte yaşadığı köpeği saldırdı Sosyal medya fenomeni Cansu Yeğin, kendi köpeği tarafından saldırıya uğradı. Yüzünde ve boynunda ısırıklar ile yara alan Yeğin olayın şokunu yaşadığını ve hala inanmadığını, 8 yıldır köpeğin kendisi ile olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Köpek saldırıları nedeniyle her yıl onlarca vatandaşımız hayatını kaybederken yüzlercesi de yaralanıyor.

Bu kez köpek saldırısına uğrayan isim ise tanınan bir sosyal medya fenomeni.

Çektiği makyaj ve güzellik videolarıyla tanınan fenomen Cansu Yeğin, kendi köpeği tarafından saldırıya uğradı.

8 yıldır baktığı köpeği ünlü fenomene öldüresiye saldırdı

Yeğin, köpeğinin ısırması nedeniyle yüzünden ve boynundan yaralandı.

Saldırı sonrası yüzünün halini paylaşan Yeğin'e geçmiş olsun mesajları yağdı.

Yeğin, olayın şokunu yaşadığını ve hala inanmadığını, 8 yıldır köpeğin kendisi ile olduğunu söyledi.

"Arkadaşım müdahale etmeseydi yaşıyor olur muydum bilmiyorum"

Yeğin, sosyal medyasından yaptığı paylaşımla yaşadığı korkunç olayı şöyle anlattı:

"Şu an 8 yaşında olan ve bebekliğinden beridir benimle olan köpeğim tarafından saldırıya uğradım. Öldüresiye saldırdı ve ciddi yaralar aldım. Ömür boyu da yüzümde benimle kalacaklar. Çok şükür diyoruz çünkü zor kurtuldum. Arkadaşım müdahale etmeseydi yaşıyor olur muydum bilmiyorum.”

Yuva arıyor

Ünlü fenomen, köpeğine bakması için yeni yuva aradıklarını, bu olay sonrası bakmak için artık köpek alamayacağını da belirtti.