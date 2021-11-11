Ünlü modacı Bahar Korçan hayatını kaybetti

Bir süredir yumurtalık kanseri nedeniyle tedavi gören ünlü modacı Bahar Korçan, vefat etti.

1992’de İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçi Birlikleri'nin (İTKİB) düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyuran ünlü modacı Bahar Korçan, 2017 yılında rahatsızlandı.

Yıl içerisinde rahatsızlanarak kontrole giden Bahar Korçan, yumurtalık kanserine yakalandığını öğrendi.

Kariyer hayatı boyunca Sezen Aksu, Demet Akbağ, Tarkan'ın aralarında bulunduğu birçok ünlü isim için kıyafet tasarlayan modacı Bahar Korçan, uzun süre hastalığıyla mücadele etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Korçan, bugün yaşam savaşını kaybederek hayata veda etti.

Bahar Korçan'ın ölüm haberinin ardından dostları, sosyal medya hesaplarında başsağlığı mesajları yayınladı.

"HEP GÖZLERİ GÜLEN BAHAR"

Acı haber sonrası yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan, sosyal medya hesabından Bahar Korçan'ın fotoğrafını paylaşarak, üzüntüsünü dile getirdi:

"Sabah Tamer Yılmaz’dan aldım haberi. Bahar Korçan için 'ahhh' dedim, ötesini diyemedim. Hep gözleri gülen Bahar, hep iyi kalpli Bahar. Ötesi yok."

Oyuncu Yaprak Özdemiroğlu da Twitter hesabından "Bahar Korçan vefat etmiş, mekanı cennet olsun." mesajını yazdı.