Euro
11.3966
0.87%
Dolar
9.932
0.92%
Altın
592.56
1.06%
Borsa
1.638
0.88%
Bitcoin
653.244
0.48%
BTXN Coin
23.18
-0.72%
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 10 C

    Ünlü modacı Bahar Korçan hayatını kaybetti

    Bir süredir yumurtalık kanseri nedeniyle tedavi gören ünlü modacı Bahar Korçan, vefat etti.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 10:39
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 11:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ünlü modacı Bahar Korçan hayatını kaybetti

    1992’de İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçi Birlikleri'nin (İTKİB) düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyuran ünlü modacı Bahar Korçan, 2017 yılında rahatsızlandı.

    Yıl içerisinde rahatsızlanarak kontrole giden Bahar Korçan, yumurtalık kanserine yakalandığını öğrendi.

    Kariyer hayatı boyunca Sezen Aksu, Demet Akbağ, Tarkan'ın aralarında bulunduğu birçok ünlü isim için kıyafet tasarlayan modacı Bahar Korçan, uzun süre hastalığıyla mücadele etti.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Korçan, bugün yaşam savaşını kaybederek hayata veda etti.

    Bahar Korçan'ın ölüm haberinin ardından dostları, sosyal medya hesaplarında başsağlığı mesajları yayınladı.

    Ünlü modacı Bahar Korçan hayatını kaybetti #1

    "HEP GÖZLERİ GÜLEN BAHAR"

    Acı haber sonrası yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan, sosyal medya hesabından Bahar Korçan'ın fotoğrafını paylaşarak, üzüntüsünü dile getirdi:

    "Sabah Tamer Yılmaz’dan aldım haberi. Bahar Korçan için 'ahhh' dedim, ötesini diyemedim. Hep gözleri gülen Bahar, hep iyi kalpli Bahar. Ötesi yok."

    Oyuncu Yaprak Özdemiroğlu da Twitter hesabından "Bahar Korçan vefat etmiş, mekanı cennet olsun." mesajını yazdı.

    Ünlü modacı Bahar Korçan hayatını kaybetti #2

    Ünlü modacı Bahar Korçan hayatını kaybetti #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir