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Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazayı beraberinde getirdi…

Bu kez ünlü bir isim, ölümden döndü.

Tünele girince gaza yüklendi

Tanınmış modifiyeci Ünal Turan, sevgilisi Ceylan Koynat’ı da yanına alarak Ferrari’sine atladı, yola koyuldu.

Turan, Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci Tüneli’ne girince de gaza bastı.

Lastiği patladı

Süratli bir şekilde seyreden Turan’ın lüks aracının lastiği patladı.

Çift, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kullanılamaz hale geldi.

Ünlü modifiyeci Ünal Turan, Ferrari ile kaza yaptı
Modifiyeci Ünal Turan'ın Ferrari'sinin son hali

14 milyon TL'lik Ferrari perte çıktı

Perte çıkan aracın piyasa değerinin 14 milyon TL olduğu öğrenildi.

Öte yandan feci kaza, kameraya yansıdı.

Ünlü modifiyeci Ünal Turan, Ferrari ile kaza yaptı
Ünal Turan