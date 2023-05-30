Ünlü modifiyeci Ünal Turan, Ferrari ile kaza yaptı Sevgilisini yanına alarak 14 milyonluk Ferrari’si ile yola çıkan ünlü modifiyeci Ünal Turan, aşırı hız yüzünden kaza yaptı. Turan ve sevgilisi, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

ensonhaber.com Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazayı beraberinde getirdi… Bu kez ünlü bir isim, ölümden döndü. Tünele girince gaza yüklendi Tanınmış modifiyeci Ünal Turan, sevgilisi Ceylan Koynat’ı da yanına alarak Ferrari’sine atladı, yola koyuldu. Turan, Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci Tüneli’ne girince de gaza bastı. Lastiği patladı Süratli bir şekilde seyreden Turan’ın lüks aracının lastiği patladı. Çift, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Ferrari kullanılamaz hale geldi. 14 milyon TL'lik Ferrari perte çıktı Perte çıkan aracın piyasa değerinin 14 milyon TL olduğu öğrenildi. Öte yandan feci kaza, kameraya yansıdı.