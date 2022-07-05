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    Ünlü oyuncu Nihat Altınkaya’nın acı günü

    Ünlü oyuncu Nihat Altınkaya’nın vefat eden babası Yaşar Altınkaya Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı.
    • 05.07.2022 - 18:33
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 18:53
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    Ünlü oyuncu Nihat Altınkaya’nın acı günü

    Birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Nihat Altınkaya’nın babası Yaşar Altınkaya, tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Baba Altınkaya için Şirinevler Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

    Oldukça üzgün olduğu görüldü

    Törene Altınkaya’nın yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

    İHA'nın aktardığına göre ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altınkaya’nın naaşı Öğlebeli Mezarlığı’nda toprağa verilirken, ünlü oyuncunun oldukça üzgün olduğu görüldü.

    Ünlü oyuncu Nihat Altınkaya’nın acı günü VİDEO

    Ünlü oyuncu Nihat Altınkaya’nın acı günü #1

    Ünlü oyuncu Nihat Altınkaya’nın acı günü #2

    Ünlü oyuncu Nihat Altınkaya’nın acı günü #3

    Ünlü oyuncu Nihat Altınkaya’nın acı günü #4


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