Ünlü oyuncu Serhat Özcan da siyasete giriyor Cennet Mahallesi dizisinde 'Selim' ve Bir Demet Tiyatro'daki 'Tirbuşon' karakterleriyle ünlenen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Serhat Özcan Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili adayı oldu.

İHA

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan 2023 Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanlığı için adaylar belirlendi.

Milletvekili adayları da belirlenmeye başlandı. Bazı ünlü isimlerin de milletvekilliği için aday olduğu açıklandı.

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Cezmi Baskın'ın ardından tanınmış bir isim daha siyasete atılıyor.

TİP'in adaylık teklifini kabul etti

Tiyatroya 1978 yılında Balıkesir Halk Eğitim Merkezi’nde amatör olarak başlayan ve birçok tiyatro oyununda yer alan sanatçı Serhat Özcan siyasete giriyor.

Özcan, Türkiye İşçi Partisi’nin milletvekili adaylığını kabul etti.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Serhat Özcan’ın hangi ilden aday gösterileceği önümüzdeki günlerde belli olacak.