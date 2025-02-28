Ürdünlüler, Filistinlilere yönelik zorla göç eylemlerine karşı sokaklarda

AA

İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlileri zorla göç ettirmeye yönelik siyaseti tepkiyle karşılanıyor..

Bu kapsamda, Ürdün Başkent Amman'da "tehcire hayır” sloganıyla yüzlerce kişi yürüyüş düzenledi.

ABD KARŞITI SLOGANLAR ATTILAR

İslami Hareketin organize ettiği ve siyasi partiler ile çeşitli grupların katıldığı yürüyüşte protestocular, İsrailli yetkililerin Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini talep eden açıklamalarına tepki gösterdi.

Yürüyüşe katılan yüzlerce Ürdünlü, Filistinlilerin tehciri ve ABD karşıtı sloganlar attı.

"ALLAH TRUMP'TAN VE ONA DESTEK VEREN HERKESTEN HESAP SORSUN"

Protestoculardan 80 yaşındaki Ümmü Eşref el-Berğusi, "Bu, yapabileceğimiz en asgari şey. Allah Trump'tan ve ona destek veren herkesten hesap sorsun." dedi.

Sabah İbrahim adlı protestocu ise "15 aydır bu eylemlere katılıyoruz. İnşallah hicretimiz Mescid-i Aksa'ya olacak. Gazze'deki kardeşlerimizi takdir ediyoruz ve Allah'tan kesin zafer diliyoruz." diye konuştu.

İsrailli liderler ve siyasetçiler, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi ve bölgeye Yahudi yerleşimlerinin kurulması yönünde açıklamalarda bulunuyor.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump da İsrail'in saldırıları nedeniyle ağır yıkımın oluştuğu Gazze'nin yeniden imarını içeren ve Filistinlilerin zorla yerinden edilerek Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelere gönderilmesine ilişkin bir plan paylaşmıştı.

Trump, Gazze'yi devralma planında zorla yerinden edilen Filistinlilere geri dönüş hakkı tanınmayacağını söylemişti.