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- Uşak Kent Ormanı’na götürdüğü eşini öldürdü
Uşak Kent Ormanı’na götürdüğü eşini öldürdü
- İHA
- 15.02.2022 - 08:59
Önder Bulut (43), 3 çocuğunun annesi olan eşi Nazife Bulut (39) ile bir arkadaşından aldığı 35 CKP 56 plakalı otomobille Uşak Kent Ormanı’na geldi.
Burada Önder Bulut, araçla getirdiği av tüfeği ile karısı Nazife Bulut’u kafasından vurdu.
CİNAYETİ TELEFONDA ANLATTI
Nazife Bulut’un olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından Önder Bulut, ağabeyi A.R. Bulut’u arayarak eşini öldürdüğünü ve Uşak Kent Ormanı’nda olduklarını, kendisinin de intihar edeceğini söyledi.
Olay yerine araç sahibi arkadaş ile gelen abi A.R. Bulut, Nazife Bulut’un cansız bedeni ve çene kısmından yaralı Önder Bulut’un bedeniyle karşılaştı.
AĞABEYİ İHBAR ETTİ
Ağabey Bulut’un ihbarları üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ağır yaralı Önder Bulut’u Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Hayatını kaybettiği belirlenen Nazife Bulut’un cenazesi de Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatılırken, Önder Bulut’un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.