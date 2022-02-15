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    Uşak Kent Ormanı’na götürdüğü eşini öldürdü

    3 çocuğunun annesi olan eşini av tüfeğiyle öldüren şahıs, aynı silahla kendisini ağır yaraladı. Katil zanlısı kocanın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 08:59
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    Uşak Kent Ormanı’na götürdüğü eşini öldürdü

    Önder Bulut (43), 3 çocuğunun annesi olan eşi Nazife Bulut (39) ile bir arkadaşından aldığı 35 CKP 56 plakalı otomobille Uşak Kent Ormanı’na geldi.

    Burada Önder Bulut, araçla getirdiği av tüfeği ile karısı Nazife Bulut’u kafasından vurdu.

    CİNAYETİ TELEFONDA ANLATTI

    Nazife Bulut’un olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından Önder Bulut, ağabeyi A.R. Bulut’u arayarak eşini öldürdüğünü ve Uşak Kent Ormanı’nda olduklarını, kendisinin de intihar edeceğini söyledi.

    Olay yerine araç sahibi arkadaş ile gelen abi A.R. Bulut, Nazife Bulut’un cansız bedeni ve çene kısmından yaralı Önder Bulut’un bedeniyle karşılaştı.

    Uşak Kent Ormanı’na götürdüğü eşini öldürdü #1

    AĞABEYİ İHBAR ETTİ

    Ağabey Bulut’un ihbarları üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, ağır yaralı Önder Bulut’u Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

    Uşak Kent Ormanı’na götürdüğü eşini öldürdü #2

    HAYATİ TEHLİKESİ VAR

    Hayatını kaybettiği belirlenen Nazife Bulut’un cenazesi de Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatılırken, Önder Bulut’un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

    Uşak Kent Ormanı’na götürdüğü eşini öldürdü #3

    Uşak Kent Ormanı’na götürdüğü eşini öldürdü #4


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