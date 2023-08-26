Uşak'ta akrabalar birbirine girdi: 5 kişi yaralandı Uşak'ta akrabalar arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda biri ağır 5 kişi yaralanırken bir kişi de gözaltına alındı.

AA Uşak merkez Aybey Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen K.A., R.A., H.A.. ile akrabaları A.A., M.A.A. ve H.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle R.A, H.A. ve H.K. bıçaklanarak; M.A.A. ve K.A. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 kişi gözaltına alındı Ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan R.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak ilk etapta A.A.'nın gözaltına alındığı aktarıldı.

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