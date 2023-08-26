Uşak'ta akrabalar birbirine girdi: 5 kişi yaralandı
AA

merkez Aybey Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen K.A., R.A., H.A.. ile akrabaları A.A., M.A.A. ve H.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle R.A, H.A. ve H.K. bıçaklanarak; M.A.A. ve K.A. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 kişi gözaltına alındı

Ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan R.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak ilk etapta A.A.'nın gözaltına alındığı aktarıldı.