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    Uşak'ta cinayet: Tartıştığı kocasını bıçakladı

    Uşak'ta tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
    • AA
    • 30.08.2021 - 05:12
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    Uşak'ta cinayet: Tartıştığı kocasını bıçakladı

    Uşak Karaağaç Mahallesi 2. Serçe Sokak'ta bir apartmanın birinci katında yaşayan Yaşar A. (36) ile eşi S.A. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE KOCASINI BIÇAKLADI

    Tartışmanın büyümesi üzerine S.A. kocası Yaşar A'yı bıçakla ağır yaraladı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Uşak ta cinayet: Tartıştığı kocasını bıçakladı #1

    YARALI ŞAHIS KURTARILAMADI

    112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Uşak ta cinayet: Tartıştığı kocasını bıçakladı #2

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