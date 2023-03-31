Uşak'ta erkek arkadaşını bıçakla öldüren Zülfiye, tutuklandı Tartıştığı müzikhol işletmecisi 41 yaşındaki erkek arkadaşı Adem A.yı kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada bıçakla öldüren 27 yaşındaki Zülfiye K., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

DHA

Uşak'ta İslice Mahallesi Adaş Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında Adem A. ile kız arkadaşı Zülfiye K. arasında, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Zülfiye K., mutfaktan aldığı bıçakla Adem A.'yı yaraladı.

Adem A. kanlar içinde yere yığıldı. Bunun üzerine Zülfiye K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurtarılamadı

Adem A., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Adem A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Adem A., Uşak Şekerevleri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gözaltına alındı

Zülfiye K. ise olayın ardından gözaltına alındı.

"Sinir krizi geçirdim"

Polisteki ifadesinde Adem A. ile kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını belirten Zülfiye K., "Sinir krizi geçirdim. Mutfak tezgahının üzerindeki bıçağı alıp, olayı gerçekleştirdim." dedi.

Tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zülfiye K., tutuklandı.(DHA)