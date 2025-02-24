Uşak'ta, ev yangını: 1 ölü

DHA

Uşak'ın Karaağaç Mahallesi Taşkent Caddesi'ndeki üç katlı bir binanın en üst katında, saat 15.00 civarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Daireden yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

BALKONDA HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Ancak, yangın sonrası vücudunda yanıklar bulunan Özcan Aydoğan, evin balkonunda hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aydoğan'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Yangına dair soruşturma başlatıldı.