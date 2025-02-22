Uşak'ın merkeze bağlı bir köyünde B.Y.'ye ait evde yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
EVDEN ÇIKARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Jandarma ekipleri, evdeki S.Y. ve kızı Z.T.A.'yı dışarı çıkardı.
Yoğun dumandan etkilendiği belirlenen S.Y.,, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
DUMANDAN ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla alevler de söndürüldü.
Evde inceleme yapan ekipler, odaların birinde Cennet Acıbadem'in cansız bedenini buldu.
Acıbadem'in dumandan etkilenip, yaşamını yitirdiği belirlendi.
YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Acıbadem'in cesedi, hastane morguna kaldırıldı.
Jandarmanın inceleme başlattığı yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.
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