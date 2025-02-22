Haberler



3. Sayfa



Uşak'ta ev yangınında 1 kişi öldü, 1 kişi dumandan etkilendi

Uşak'ta ev yangınında 1 kişi öldü, 1 kişi dumandan etkilendi Kent merkezine bağlı bir ilçede evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti. 1'i çocuk 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.