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İHA

Uşak'ta B.Ö. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken karşı istikametten gelen İ.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle B.Ö. idaresindeki otomobil savrularak istinat duvarına çarptı.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, otomobilde yolcu konumunda bulunan Gülümser Arıkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.

Aynı otomobilde yolcu konumunda bulunan Mustafa Arıkan, M.Ö. ve otomobil sürücüleri, Ulubey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBEDEN KADININ EŞİ DE KURTARILAMADI

Olay yerinde hayatını kaybeden Gülümser Arıkan'ın eşi Mustafa Arıkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.