Uşak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 32 kişi hastanelik oldu Uşak'ta dağıtılan hayır yemeğinden zehirlendiği iddia edilen 32 kişi hastanede tedavi altına alındı.

AA

Uşak merkeze bağlı Güre köyünde yaşayan M.Y., cuma namazının ardından merhum babası için tavuklu pilav dağıttı.

Yemeğin ardından bazı vatandaşlarda mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı.

Haber verilmesi üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.

32 kişi hastaneye başvurdu

Rahatsızlananlardan bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye giderken diğerleri ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 32 kişiden 21'i tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Ekipler tarafından dağıtılan tavuklu pilavdan incelenmek üzere numune alındı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)