Uşak'ta iki genç kızın ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu

Uşak'ta iki genç kızın ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu

Üniversite öğrencisi iki genç kızı hayattan koparan otomobil sürücüsü, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uşak'ta Mayıs ayında 2 üniversite öğrencisine çarparak ölümlerine sebep olan alkollü sürücü, bugün Uşak 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava ile tekrardan hakim karşısına çıktı.

Davaya tutuklu sanık H.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken hayatını kaybeden öğrencilerin yakınları salonda hazır bulundu.

"Pişmanım"

Kazada hayatını kaybeden öğrencilerin yakınları, sanık H.K.’nin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve takdirin mahkemeye ait olduğunu söylerken sanık H.K. ise pişman olduğunu, böyle bir kaza olmasını istemediğini ama elinden bir şey gelmeyeceğini ve takdirin mahkemeye ait olduğunu söyledi.

10 yıl 6 ay hapse çarptırıldı

Tarafları dinleyen mahkeme başkanı, sanık H.K.’nin 2 kişinin taksirli ölümüne sebep olma suçundan 7 yıl, yüksek hız, alkol ve telefonla oynamasından kaynaklı 3 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.