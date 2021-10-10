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Uşak'ta inşaatı devam eden apartmandan düşen işçi öldü

Uşak'ta inşaatı devam eden apartmandan düşen işçi öldü

Bir apartmanın çatısından düşen çatı ustası Emin Özcan, hayatını kaybetti. Özcan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polisin ise olayla ilgili soruşturması devam ediyor.