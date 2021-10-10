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- Uşak'ta inşaatı devam eden apartmandan düşen işçi öldü
Uşak'ta inşaatı devam eden apartmandan düşen işçi öldü
Bir apartmanın çatısından düşen çatı ustası Emin Özcan, hayatını kaybetti. Özcan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polisin ise olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
- İHA
- 10.10.2021 - 17:19
- Güncelleme : 10.10.2021 - 17:27
Uşak Atatürk Mahallesi'nde 5 katlı bir binada çalışan çatı ustası Emin Özcan, çalışma yaptığı sırada dengesini kaybetti.
Dengesini kaybeden Özcan, 5. kattan zemine düştü. Olayı görenlerin ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi geldi.
YARALI ÇATI USTASI KURTARILAMADI
Ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Özcan’ın yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan, Özcan’ın hayatını kaybettiği olayla ilgili ekipler soruşturma başlattı.
Uşak'ta inşaatı devam eden apartmandan düşen işçi öldü VİDEO