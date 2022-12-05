Bar çıkışı yaşanan kavgayı ayırmak isterken vurulan Mustafa Hökeoğlu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay anlarından geriye, kameraya yansıyan görüntüler kaldı.

Uşak- İzmir kara yolunda bulunan bir barın çıkışında, saat 02.00 sıralarında 2 grup arasında çıkan kavga kanlı bitti.

Kavgayı ayırmaya çalıştığı iddia edilen Mustafa Hökeoğlu, Mustafa Çakır tarafından bacağından vuruldu.

O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

DHA’nın haberine göre; ağır yaralanan Hökeoğlu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 çocuk babası, oto galerici Hökeoğlu'nun durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Çalışma başlatan jandarma, Mustafa Çakır ile Mehmet K.'yi (27) Sivaslı ilçesinde yakalayıp gözaltına aldı. 2 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Silahlı saldırgan tutuklandı

Hökeoğlu gibi oto galerici olduğu belirtilen Çakır tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Uşak’ta, kavgayı ayırmak isterken vuruldu VİDEO

