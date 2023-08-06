Uşak'ta kocasını bıçakla öldüren kadının ifadesi Eşini bıçaklayarak öldüren Emine Aka ifadesinde, kıskançlık nedeniyle tartıştıkalarını ve sinir krizi geçirdiği için cinayeti işlediğini söyledi.

DHA

Uşak'ta, Fatih Mahallesi 5. Köksal Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden 40 yaşındaki Emine Aka ile eşi 42 yaşındaki Emrah Aka arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emine Aka kocası Emrah Aka'yı mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Aka, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ekipler Emine Aka'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Sinir krizi geçirdim"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Emine Aka, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

Zanlının ilk ifadesinde, kıskançlık nedeniyle kavga ettikleri sırada sinir krizi geçirdiğini ve kocası Emrah AKA.'yı bıçakla yaraladığını söylediği öğrenildi.

Çiftin önceki evliliklerinden birer çocuğu olduğu öğrenildi.