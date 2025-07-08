Uşak'ta motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Uşak merkeze bağlı Fatih Mahallesi Ova Caddesi üzerinde bir kaza meydana geldi.
Ova Caddesi üzerinde seyir halinde olan 19 yaşındaki Yiğit Gencer idaresindeki 64 ADT 196 plakalı motosiklet, Birinci Köksal Sokak'tan çıktıktan sonra kavşaktan Altıncı Ülkü Sokak istikametine dönüş yapmak isteyen 21 yaşındaki Ş.T. yönetimindeki 64 ADK 778 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ SAVRULDU
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrularak refüjde bulunan ağaca çarptı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yola savrulan motosiklet sürücüsü Yiğit Gencer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gencer'in cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Öte yandan, polis ekiplerince hafif ticari araç sürücüsü ise gözaltına alındı.