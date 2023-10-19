Heimlich manevrası yine hayat kurtardı...
Bu kez görüntülerin adresi Uşak.
Portakal boğazına takıldı
Merkezde bulunan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda 3. sınıf öğrencilerinden birinin boğazına koridorda koşarken yediği portakal boğazına takıldı.
Heimlich manevrası kurtardı
Boynunu tutan öğrencisini fark eden nöbetçi öğretmen Nilgün Aytekin Kara, Heimlich manevrasıyla kurtardı.
Öğretmenimiz ilk yardım eğitimiyle hayat kurtardı
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında paylaşımda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Öğretmenimiz ilk yardım eğitimiyle hayat kurtardı. Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlkyardım Merkezi’nden eğitim alan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğretmeni Nilgün Aytekin Kara, teneffüste boğazına portakal takılan öğrenciyi Heimlich hayata döndürdü.
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