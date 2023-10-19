İHA

Heimlich manevrası yine hayat kurtardı...

Bu kez görüntülerin adresi Uşak.

Portakal boğazına takıldı

Merkezde bulunan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda 3. sınıf öğrencilerinden birinin boğazına koridorda koşarken yediği portakal boğazına takıldı.

Heimlich manevrası kurtardı

Boynunu tutan öğrencisini fark eden nöbetçi öğretmen Nilgün Aytekin Kara, Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Öğretmenimiz ilk yardım eğitimiyle hayat kurtardı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında paylaşımda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Öğretmenimiz ilk yardım eğitimiyle hayat kurtardı. Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlkyardım Merkezi’nden eğitim alan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğretmeni Nilgün Aytekin Kara, teneffüste boğazına portakal takılan öğrenciyi Heimlich hayata döndürdü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)