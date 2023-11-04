Uşak'ta otomobil sürücüsü otobüs şoförüne saldırmaya çalıştı Uşak'ta meydana gelen maddi hasarlı kaza sonucu öfkesine hakim olamayan otomobil sürücüsü yolcuların gözü önünde otobüs şoförüne saldırmaya kalktı.

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İHA

Uşak Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yolcu indirmek için perona giren otobüs, terminalden çıkmak için geri manevra yaptığı sırada bir otomobilin aynasına sürttü.

Otobüsün aracının aynasına sürtmesi sonucu öfkeye kapılan otomobil sürücüsü aracından inerek otobüs şoförüne saldırmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kimse sakinleştiremedi

Yolcuların ve terminaldeki kalabalığın gözü önünde otobüs şoförüne saldırmaya çalışan sürücüyü ne ailesi ne de polis ve bekçiler sakinleştiremedi.

Uzun süre taşkınlığına devam eden sürücü polis ekiplerince güçlükle ikna edildi.

Yaşanan gerginliğin ardından her iki aracın sürücünün anlaşmasıyla ortam normalde döndü.

Otobüsün yoluna devam ettiği olayda her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)