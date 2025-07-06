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Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi

Uşak'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi

Uşak'ın Banaz ilçesi Afyonkarahisar kara yolunda K.T. (36) yönetimindeki otomobil, Gedikler köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Kazım Sağcan'ın (16) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki A.Ö. (24), ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağcan'ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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