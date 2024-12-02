İHA
Uşak'ın Sarayaltı Mahallesi Birinci Ulu Sokak'ta bir müstakil evde meydana gelen olayda, S.G. adlı kadın, kocası Murat G. ile tartışmaya başladı.
Giderek şiddetlenen tartışmada kadın, kocasını bıçakla ağır yaraladı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Murat G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan S.G.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, Murat G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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