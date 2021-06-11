Euro
10.2751
-0.02%
Dolar
8.4295
0.02%
Altın
514.9
0.08%
Borsa
1.457
0%
Bitcoin
305.680
-3.55%
EXEN Coin
34.91
-1.35%
19ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 19 C

    Uşak'ta, ters yöne giren alkollü sürücü tıra çarptı

    Alkollü halde ters yöne giren sürücü otomobiliyle tıra çarptı. Otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücü şans eseri kazayı hafif yaralanarak atlattı.
    • İHA
    • 11.06.2021 - 04:27
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 04:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Uşak'ta, ters yöne giren alkollü sürücü tıra çarptı

    Uşak'ta, Üniversite kavşağı yakınlarında, Arif Deniz Karapınar isimli şahıs otomobiliyle ters yöne girdi.

    TERS YÖNDE TIRA ÇARPTI

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolda İzmir istikametine seyir halinde olan Bilal Erat kontrolündeki tıra çarptı.

    İhbarlar üzerine olay yerine trafik polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.

    200 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

    Trafiğin kapanmaması için tır, kaza yeri yakınlarındaki benzinliğe çekildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise kazayı hafif yaralanarak atlatan otomobil sürücüsünü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken 200 promil alkollü olduğu belirlendi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Uşak ta, ters yöne giren alkollü sürücü tıra çarptı #1

    Uşak ta, ters yöne giren alkollü sürücü tıra çarptı #2

    Uşak ta, ters yöne giren alkollü sürücü tıra çarptı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir