Uşak'ta, ters yöne giren alkollü sürücü tıra çarptı

Alkollü halde ters yöne giren sürücü otomobiliyle tıra çarptı. Otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücü şans eseri kazayı hafif yaralanarak atlattı.

Uşak'ta, Üniversite kavşağı yakınlarında, Arif Deniz Karapınar isimli şahıs otomobiliyle ters yöne girdi.

TERS YÖNDE TIRA ÇARPTI

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolda İzmir istikametine seyir halinde olan Bilal Erat kontrolündeki tıra çarptı.

İhbarlar üzerine olay yerine trafik polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.

200 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Trafiğin kapanmaması için tır, kaza yeri yakınlarındaki benzinliğe çekildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise kazayı hafif yaralanarak atlatan otomobil sürücüsünü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken 200 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



