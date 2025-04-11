Uşak'ta trafik kazasından cinayete dönen olayın zanlısı tutuklandı

AA & Ensonhaber

Uşak'ın Banaz ilçesi Ovacık köyü yakınlarında 5 Nisan'da bir otomobil şarampole devrilmiş, aracın yaralı sürücüsü İsmail Vural (44), kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

Yapılan otopside Vural'ın kafasında mermi çekirdeği olduğu belirlenmişti.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Vural'ın ölümüyle ilişkili olduğu değerlendirilen Ş.G., A.Ç., F.U. ve M.Ç. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.G., A.Ç. ve F.U., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, M.Ç. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.Ç.'nin ifadesinde Ş.G. ve F.U.'nun kendisine köye yakın bir noktada yabancı bir kişinin otomobiliyle beklediğini, kim olduğunu sorduklarında aralarında sözlü tartışma yaşandığını söylemesi üzerine birlikte otomobilin bulunduğu bölgeye gittiklerini, Vural'ın kendilerini görünce kaçmaya başladığını, otomobili durdurmak maksadıyla lastiklerine ateş ettiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

M.Ç.'nin otomobilin kaza yaptığını görünce korkarak bölgeden kaçtıklarını iddia ettiği belirtildi.