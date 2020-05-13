Uşak'ta ücretsiz balon izdihama neden oldu

Uşak'ta ücretsiz balon izdihama neden oldu

Uşak Belediyesi bugün günler sonra ilk kez dışarıya çıkan çocuklara ücretsiz balon ve çikolata dağıttı. Yapılan etkinlik, sosyal mesafe kurallarını unutturdu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Uşak’ta da 0-14 yaş grubu çocuklar, günler sonra ilk kez dışarıya çıktı.

Havanın da sıcak olması sebebiyle yüzlerce çocuk parklara akın ederken, Uşak Belediyesi'nin etkinliği ‘sorumsuzluğun bu kadarına pes’ dedirtti.

BELEDİYENİN ETKİNLİĞİ TEPKİ ÇEKTİ

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın isminin yazılı olduğu bir kamyon üzerinde ise palyaçolar kenti gezerek, çocuklara balon ve çikolata dağıttı.

Uşak'ta ücretsiz balon izdihama neden oldu İZLE

ÇOCUKLAR İZHİDAM YARATTI

Ücretsiz balon ve çikolataları gören çocuklar, kamyonun etrafından zaman zaman izdihama yol açtı. Çocukların yanı sıra büyükler de ücretsiz dağıtılan balonlardan alabilmek için kamyonun peşinden koştu. Büyüklerin de salgın hastalık yokmuşcasına, sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları görüldü.

VALİ GÖRDÜĞÜNÜ AZARLAMIŞTI

Öte yandan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, geçtiğimiz günlerde cadde cadde gezerek herkesi uyarmıştı. Vali Kocabıyık’ın tüm uyarılarına rağmen bugün çekilen görüntüler de tepki çekti. Uşak genelinde bugün, maskesiz dışarıya çıkmama kararı da alındı.