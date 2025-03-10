Uşak’ta uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
İHA

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir operasyona imza attı.

Ekipler, merkeze bağlı Durak Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi.

3 GÖZALTI

Evde yapılan aramada 208 adet kullanımlık A4 bonzai, 34 gram metamfetamin, bir miktar sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satmaktan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 TL ile 100 euro ele geçirildi.

Operasyon kapsamında evde bulunan E.B., E.A. ve P.Ç. gözaltına alındı.

2 UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece P.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.B. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor