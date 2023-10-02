AA
Uşak'ta sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Kentteki organize sanayi bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında dumanların yükseldiği görüldü.
Alevler fabrikayı sardı
Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede yayıldı.
Ardından fabrikayı saran dumanlar büyük korkuya neden oldu.
Ekipler seferber oldu
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Fabrikadan yükselen dumanlar nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.
Söndürüldü
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)