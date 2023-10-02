Uşak'ta yangın paniği! Tekstil fabrikası alevlere teslim oldu Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi. 2 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

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AA

Uşak'ta sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Kentteki organize sanayi bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında dumanların yükseldiği görüldü.

Alevler fabrikayı sardı

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede yayıldı.

Ardından fabrikayı saran dumanlar büyük korkuya neden oldu.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Fabrikadan yükselen dumanlar nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Söndürüldü

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)