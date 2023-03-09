Uşak'taki gençlerin bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı Bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan gençler hararetlendi. Bıçaklı saldırıya dönen olay sonucunda yaralı hastaneye kaldırılırken saldırgan yakalandı.

Uşak'ta korkunç bir bıçaklı kavga yaşandı.

Kurtuluş Mahallesi Gürbüz Sokak’ta E.K. (17) ve İ.E.D. (18) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı.

Bıçakla yaraladı

Kavganın büyümesiyle İ.E.D., yanında taşıdığı bıçakla E.K.’yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırgan gözaltında

Ağır yaralanan genç ekiplerce Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken olay yerinden kaçan şüpheli ise ekiplerce saklandığı yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken yaralı E.K.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.