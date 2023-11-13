Uşak'taki tartışma, bıçaklı saldırıya dönüştü

İHA
Uşak'da korkunç bir olay yaşandı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.
Bıçakla yaralandı
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y.Ş. (13), A.C.Ş. (16) ve S.S. (15) bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Şüpheliler aranıyor
112 Sağlık ekiplerince M.Y.Ş. ve A.C.Ş. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, S.S. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan polis ekipleri, olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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