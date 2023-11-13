Uşak'taki tartışma, bıçaklı saldırıya dönüştü İki grup arasında başlayan tartışmada giderek hararet yükseldi. Bıçaklı saldırıya dönüşen olayda yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheliler aranıyor.

İHA

Uşak'da korkunç bir olay yaşandı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Bıçakla yaralandı

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y.Ş. (13), A.C.Ş. (16) ve S.S. (15) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Şüpheliler aranıyor

112 Sağlık ekiplerince M.Y.Ş. ve A.C.Ş. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, S.S. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri, olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)