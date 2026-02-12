Abone ol: Google News

Üsküdar’da 16 yaşındaki çalışanı darbeden müdür gözaltında

İstanbul Üsküdar’da bir iş yerinde 16 yaşındaki çalışanını darbettiği iddia edilen işletme müdürü gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 12.02.2026 11:10
  • Üsküdar'da bir iş yerinde, 16 yaşındaki çalışana şiddet uygulayan işletme müdürü gözaltına alındı.
  • Güvenlik kamerası kayıtlarında, müdürün genç çalışana tokat attığı ve boynuna bastırdığı görüldü.
  • Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Murat Reis Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen “kasten yaralama” olayına ilişkin inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda, iş yerinde çalışan 16 yaşındaki E.D.’nin, işletme müdürü G.T. (39) tarafından darbedildiği belirlendi.

ŞÜPHELİ ADLİYE'DE

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından “kasten yaralama” suçundan adliyeye sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Darp anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin genç çalışanın üzerine yürüdüğü, tokat attığı ve başını yere doğru eğerek elindeki çubukla boyun bölgesine bastırdığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

