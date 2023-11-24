Üsküdar'da 4 metre yüksekten bahçeye düşen aracın sürücüsü yara almadı

AA & Ensonhaber
İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi Kerem Sokak'ta seyir halindeki 34 FEL 925 plakalı otomobilin sürücüsü M.A.D., direksiyon hakimiyetini kaybetti.
4 metreden bahçeye düştü
Otomobil, bir evin duvarındaki demir korkulukları aşarak yaklaşık 4 metre yükseklikten bahçeye düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü sağ salim çıktı
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü yara almazken otomobilde hasar oluştu.
Ekiplerin, aracı düştüğü yerden kaldırma çalışması sürüyor.
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