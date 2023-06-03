Üsküdar'da asker konvoyu kaza ile sonlandı Asker eğlencesi için tünel içerisinde motosikletlerle ilerleyen gruptan bir sürücü, yol kenarında duran otomobile çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

Son yıllarda asker eğlenceleri ve düğün konvoyları sık sık gündem oluyor.

Bir taraftan trafiği tehlikeye atan görüntüler ortaya çıkarken bir yandan da eğlencenin dozunu kaçıran gençler kendi canlarını da hiçe sayıyor.

O anlar ise sosyal medyada paylaşılarak tepki çekiyor.

Bu kez ise kaydedilen görüntü İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki bir asker eğlencesinden.

Motosiklette zıpladılar

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, asker eğlencesi yapmak için bir grup kişi otomobil ve motosikletleri ile tünelde konvoy yaparak ilerledi.

Motosiklet sürücülerinin yolda şerit ihlali yaparak tehlikeli şekilde ilerlediği görülürken, bir motosiklette bulunan iki kişinin zıplayarak yolculuk ettiği de gözlendi.

Kaza kaçınılmaz oldu

Yolda ilerleyen motosikletlilerden biri yol kenarında duraklamakta olan bir otomobile çarparken, çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu.

Kaza ile sonlanan asker eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı.