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    Üsküdar'da doğalgaz kaynaklı patlama: 1 yaralı

    9 katlı binanın altıncı katında doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama yaşandı.
    • 23.07.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 11:53
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    Üsküdar'da doğalgaz kaynaklı patlama: 1 yaralı

    Üsküdar'da feci patlama yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre bölgede bulunan 9 katlı apartmanın altıncı katında doğalgaz kaynaklı patlama oluştu.

    Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

    Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yangın söndürüldü

    İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

     

    Üsküdar'da doğalgaz kaynaklı patlama: 1 yaralı VİDEO

    Yaralı tedavi altında

    Olayda yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Öte yandan patlama nedeniyle dairenin camları ile çevredeki araçlarda da hasar oluştu.

    İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

    Üsküdar da doğalgaz kaynaklı patlama: 1 yaralı #1

    Üsküdar da doğalgaz kaynaklı patlama: 1 yaralı #2

    Üsküdar da doğalgaz kaynaklı patlama: 1 yaralı #3

    Üsküdar da doğalgaz kaynaklı patlama: 1 yaralı #4


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