Üsküdar'da inşaat yolu çökertti, kavga çıktı İstanbul Üsküdar'da yapımı süren inşaatın yol açtığı çökme nedeniyle yol yıkıldı, sokağın internet ağı da zarar gördü. Daha önce kendilerini uyardıklarını söyleyen bina sakinleriyle şantiye şefi arasında kavga çıktı.

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ensonhaber.com

Kentsel dönüşüm kapsamında İstanbul'da yıkılan binalar yenilenirken, binalar arasındaki bazı boş arsalara da yeni binalar dikiliyor. Ancak gerekli önlemler alınmadan açılan temeller, komşu altyapıların ve üzerindeki binaların zarar görmesine neden olabiliyor.

Benzer bir olay Üsküdar'da yaşandı.

İnşaat yolu çökertti, internet kablosunu koparttı

Burhaniye Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaat yüzünden yol çöktü, İnternet kabloları zarar gördü. Yandaki binada oturanlar, temellerinin de zarar gördüğünü savundu. Şantiye şefi olayla ilgili açıklama yaparken kavga çıktı.

Aylardır devam eden şikayetlerin ardından yol da çökünce taraflar birbirine girdi.

"Binanın yıkılma tehlikesi var"

Vatandaşlar durumdan şikayetçi:

"Ben bir anneyim, çocuklarım risk altında. Hepsi devlet memuru... Sabah torunumu götürüyorum okula, şuradan korkarak geçiyorum."

Bir başka vatandaş da internet hattının koptuğunu, binanın yıkılma tehlikesi altında olduğunu söyledi:



"Komple asfalt çöktü. Ana fiber kablosu koptu. Şu anda biraz daha giderse binanın yıkılma tehlikesi var."

Şantiye şefi ile bina sakinleri birbirine girdi

Show Haber ekibi bina sakinlerini dinlerken, şantiye şefi de dahil oldu. Tansiyon yükselince, taraflar arasında kavga çıktı.

Bina sakinleri, yetkililerden gelecek kararı bekliyor.