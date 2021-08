Bir deponun bahçesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bağlı Kirazlıtepe Mahallesi Orhan Seyfi Orhon Caddesi’nde inşaat malzemelerinin konulduğu bir deponun bahçesinde, işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüdü, dumanlar gökyüzünü kapladı.

Ara ara konteynerde patlama meydana geldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın, daha fazla büyümeden kısa sürede söndürüldü.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Konteyner kullanılamaz hale geldi.

Üsküdar’da işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı VİDEO



“KARŞI YAKADAN DA GÖRÜNDÜĞÜ SÖYLENİYOR”

Olay anını anlatan Hasan Gümüş isimli bir vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

“Buradan çok yüksek bir şekilde duman çıktığını gördük ve koşarak buraya geldik. Bayağı alevler çıkıyordu, karşı yakadan da göründüğü söyleniyor. Polis memurlarının ve itfaiyelerin şu an için söylediği yangının klima veya kablolardan çıktığı. Söndürüldü şu an zaten, itfaiyeye ve polislere teşekkür ederiz çok hızlı bir şekilde geldi buraya. Herhangi bir can kaybı yok. İçeride patlamalar oldu onlar da televizyon veya tüpten dolayı çıkan patlamalardı.”