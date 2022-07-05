Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: Çevredeki binalar tahliye edildi

İstanbul Üsküdar'da inşaat temelinin bulunduğu alanda istinat duvarı çökerken, çevrede bulunan binalardaki vatandaşlar tahliye edildi.

Üsküdar ilçesi Kısıklı Yusuf Kemal Sokak üzerindeki bir inşaat temelinin bulunduğu alanda istinat duvarı çöktü.

Duvarın çökmesiyle toprak kaydı, binalar tahliye edildi

DHA'nın haberine göre; duvarla birlikte yolda büyük oranda toprak kayması meydana geldi. İnşaatın çevresindeki binalarda bulunanlar güvenlik gerekçesi ile tahliye edildi.

Çalışmalar sürüyor

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.