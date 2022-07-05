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    Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: Çevredeki binalar tahliye edildi

    İstanbul Üsküdar'da inşaat temelinin bulunduğu alanda istinat duvarı çökerken, çevrede bulunan binalardaki vatandaşlar tahliye edildi.
    • 05.07.2022 - 04:15
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    Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: Çevredeki binalar tahliye edildi

    Üsküdar ilçesi Kısıklı Yusuf Kemal Sokak üzerindeki bir inşaat temelinin bulunduğu alanda istinat duvarı çöktü.

    Duvarın çökmesiyle toprak kaydı, binalar tahliye edildi

    DHA'nın haberine göre; duvarla birlikte yolda büyük oranda toprak kayması meydana geldi. İnşaatın çevresindeki binalarda bulunanlar güvenlik gerekçesi ile tahliye edildi.

    Çalışmalar sürüyor

    Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

     

    Üsküdar da istinat duvarı çöktü: Çevredeki binalar tahliye edildi #1

    Üsküdar da istinat duvarı çöktü: Çevredeki binalar tahliye edildi #2

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    Üsküdar da istinat duvarı çöktü: Çevredeki binalar tahliye edildi #4

    Üsküdar da istinat duvarı çöktü: Çevredeki binalar tahliye edildi #5


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