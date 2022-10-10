Haberler

3. Sayfa Haberleri

Üsküdar'da moloz taşıma yöntemi komşuları sinirlendirdi

Üsküdar'da moloz taşıma yöntemi komşuları sinirlendirdi

Kısıklı'da tadilat yapılan apartmanda çalışan işçiler, molozları binanın önüne çektikleri kamyona 3'üncü kattan attı. O anlar komşuların tepkisine sebep oldu.