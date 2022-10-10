Petrol
97.73
-0.19%
Euro
18.0337
-0.38%
Dolar
18.5793
-0.20%
Altın
1.002
-1.20%
Borsa
3590
0.63%
Bitcoin
363.545
-0.66%
BTXN Coin
8.80
-8.99%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Üsküdar'da moloz taşıma yöntemi komşuları sinirlendirdi

    Kısıklı'da tadilat yapılan apartmanda çalışan işçiler, molozları binanın önüne çektikleri kamyona 3'üncü kattan attı. O anlar komşuların tepkisine sebep oldu.
    • 10.10.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 17:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Üsküdar'da moloz taşıma yöntemi komşuları sinirlendirdi

    İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Kısıklı Mahallesi'nde, bir apartmanın 3'üncü katında tadilat yapan işçiler pes dedirtti.

    4 katlı binanın 3'üncü katında gerçekleşen olayda komşular, moloz torbalarını bina önüne park ettikleri kamyona camdan atmaya başlayan işçilere seslendi.

    Gürültüden rahatsız olan komşular, camlara çıkarak işçilere tepki gösterdi.

    İşçi canını hiçe saydı

    Kamyon kasasında molozları alarak canını hiçe sayan işçi, tepkilere aldırış etmeden işine devam etti.

    O anlar kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Üsküdar'da moloz taşıma yöntemi komşuları sinirlendirdi ViDEO

    Üsküdar da moloz taşıma yöntemi komşuları sinirlendirdi #1


    Balıkesir’de asayiş uygulaması: 18 tutuklama
    3. Sayfa

    Balıkesir’de asayiş uygulaması: 18 tutuklama

    Türk Kadını muhteşem bir yatırım stratejisi buldu!
    Advertorial

    Türk Kadını muhteşem bir yatırım stratejisi buldu!

    Diyarbakır'da 3 ton 470 kilo esrar ele geçirildi
    Gündem

    Diyarbakır'da 3 ton 470 kilo esrar ele geçirildi

    Görüş Bildir