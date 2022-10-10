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Üsküdar'da moloz taşıma yöntemi komşuları sinirlendirdi
Kısıklı'da tadilat yapılan apartmanda çalışan işçiler, molozları binanın önüne çektikleri kamyona 3'üncü kattan attı. O anlar komşuların tepkisine sebep oldu.
- 10.10.2022 - 17:02
- Güncelleme : 10.10.2022 - 17:26
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Kısıklı Mahallesi'nde, bir apartmanın 3'üncü katında tadilat yapan işçiler pes dedirtti.
4 katlı binanın 3'üncü katında gerçekleşen olayda komşular, moloz torbalarını bina önüne park ettikleri kamyona camdan atmaya başlayan işçilere seslendi.
Gürültüden rahatsız olan komşular, camlara çıkarak işçilere tepki gösterdi.
İşçi canını hiçe saydı
Kamyon kasasında molozları alarak canını hiçe sayan işçi, tepkilere aldırış etmeden işine devam etti.
O anlar kayıt altına alındı
İHA'nın haberine göre, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Üsküdar'da moloz taşıma yöntemi komşuları sinirlendirdi ViDEO