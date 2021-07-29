- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Üsküdar’da, otobüste maske kavgası
Üsküdar’da, otobüste maske kavgası
Otobüse maskesiz binen 2 kişi ile diğer yolcular arasındaki tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Maskesiz 2 kişi, diğer yolcular tarafından darbedildi.
- İHA
- 29.07.2021 - 11:09
- Güncelleme : 29.07.2021 - 11:52
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, seyir halindeki bir yolcu otobüsünde maske takmayan 2 yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma yaşandı.
Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü.
Otobüsün içinde tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Maske takmayan 2 kişi, diğer yolcular tarafından darbedildi.
KAMERAYA YANSIDI
Kendilerini bir anda kavganın içinde bulan bazı yolcular panikle çığlık attı.
Yaşanan olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Üsküdar’da, otobüste maske kavgası ViDEO