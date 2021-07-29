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    Üsküdar’da, otobüste maske kavgası

    Otobüse maskesiz binen 2 kişi ile diğer yolcular arasındaki tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Maskesiz 2 kişi, diğer yolcular tarafından darbedildi.
    • İHA
    • 29.07.2021 - 11:09
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 11:52
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    Üsküdar’da, otobüste maske kavgası

    İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, seyir halindeki bir yolcu otobüsünde maske takmayan 2 yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma yaşandı.

    Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü.

    Otobüsün içinde tekme ve yumruklar havada uçuştu.

    Maske takmayan 2 kişi, diğer yolcular tarafından darbedildi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Kendilerini bir anda kavganın içinde bulan bazı yolcular panikle çığlık attı.

    Yaşanan olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Üsküdar’da, otobüste maske kavgası ViDEO

    Üsküdar’da, otobüste maske kavgası #1

    Üsküdar’da, otobüste maske kavgası #2

    Üsküdar’da, otobüste maske kavgası #3

    Üsküdar’da, otobüste maske kavgası #4

    Üsküdar’da, otobüste maske kavgası #5

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