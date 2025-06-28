Üsküdar'da sosyal tesiste yangın

İstanbul Üsküdar’daki Paşa Limanı Caddesi'nde yer alan bir sosyal tesis ve eğitim merkezinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında binada bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye edilirken, yoğun duman çevreye yayıldı.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen iki kişi, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak tedbir amaçlı müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin tesisteki soğutma çalışmaları sürüyor.