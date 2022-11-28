Kasksız bir şekilde tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli, cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İstanbul’un Üsküdar ilçesi Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi'nde bir motosikletli, dün öğle saatlerinde seyir halindeydi.

Sürücü, akan trafikte kasksız bir şekilde tek teker üzerinde ilerledi.

Gözden kayboldu

Bu anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

DHA’nın haberine göre hem kendi canını hem trafiği tehlikeye sokarak caddede ilerleyen motosikletli daha sonra ara sokağa girerek gözden kayboldu.

Üsküdar'da tek teker üzerinde seyreden maganda kamerada VİDEO