Üsküdar’da yüzmek için denize giren şahsın cesedi bulundu
İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri, 1 Nisan’da saat 23.00 sıralarında Üsküdar Salacak sahilde bir şahsın yüzme amaçlı olarak denize girdiği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Kayıp şahsın bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Cansız bedeni çıkarıldı

Su üstü ve sualtı arama çalışmaları sonucunda 33 yaşındaki kayıp şahıs B.Ç., Üsküdar Sahil ile Kız Kulesi arasında sualtında cansız olarak bulunarak çıkarıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)