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Üsküdar’da yüzmek için denize giren şahsın cesedi bulundu

Üsküdar’da yüzmek için denize giren şahsın cesedi bulundu Üsküdar ilçesinde yüzmek için denize giren ve gözden kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.