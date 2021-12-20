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    Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti

    Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Sezai Aydın, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 16:15
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 16:37
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    Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti

    Türk sinema dizi ve tiyatro oyuncusu, aynı zamanda seslendirme sanatçısı Sezai Aydın bir süredir koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.

    KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

    John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş seslendirmeleriyle ün kazanan usta oyuncu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    EŞİNİ GEÇEN AY KAYBETMİŞTİ

    Sezai Aydın'ın psikolog ve aynı zamanda kadın hakları savunucusu olan eşi Fatma Çiğdem Aydın ise Kasım ayında kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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    SEZAİ AYDIN KİMDİR

    15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğan Sezai Aydın, Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'nden mezun oldu. Sonrasında Aydın Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Aydın, birçok yapımda da rol aldı.

    Bir dönem Keçiören Belediyesinde "Cumartesi Cumartesi" adlı çocuk eğlence programını sunan Sezai Aydın, yıllarca birçok yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yaptı.

    "Yahşi Cazibe", "Kınalı Kar" ve "Kaynanalar"ın da arasında bulunduğu birçok dizi, sinema filminde de rol alan Aydın, ayrıca Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, seslendirme ve oyunculuk dersleri verdi.

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    Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti #3

    Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti #4

    Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti #5

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